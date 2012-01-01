Правила ухода за йорками

Мне, как грумеру, часто задают вопросы. За много лет работы я точно знаю, что вопросы не просто повторяются, они совершенно идентичны и отличаются формой, но не содержанием. В этой статье постараюсь ответить на самые распространенные и часто встречающиеся вопросы, которые мучают владельцев йоркширских терьеров, особенно, если это щенок йоркширского терьера.

Вы узнаете :

Обязательно ли стричь йорка?

Как правильно ухаживать за шерстью йорка? Видео урок 1.

Чем расчесывать шерсть йорка?

С какого возраста надо стричь йоркширского терьера?

Как самостоятельно подстричь йорка? Видео урок 2.

Как часто надо стричь йорка?

Нужно ли стричь йоркширского терьера на зиму?

Как часто и чем помыть йорка?

Снятие зубного камня у собак. Снятие налета на зубах. Чистка зубов.

Сколько стоит профессиональный груминг для йоркширского терьера?

Обязательно ли стричь йорка? Ответ: нет, не обязательно.

Йоркширский терьер красив именно своей великолепной длинной шелковистой шерстью, поэтому всем, у кого есть возможность ПРАВИЛЬНО ухаживать за собачкой, совет – отращивайте и оставляйте длинную шерсть.

Как правильно ухаживать за йорком?

В моем понимании, правильный уход за шерстью йоркширского терьера - это:



Ежедневное расчесывание щеткой и гребнем не менее 2-х раз в день, ежедневная прическа (утром необходимо завязать топ-нот, а вечером снять резинку и заплести на ночь косичку).

Мытье 2 раза в неделю хорошим специальным шампунем, с применением кондиционера, раз в неделю или раз в две недели маска для шерсти (зависит от длины шерсти).

Еженедельно: чистка ушей, подрезание или подпиливание коготков, чистка глаз (если с глазками есть проблемы, то глаза промывают ежедневно).

Раз в две недели стрижка верхней трети ушек и области под хвостом при помощи машинки.

Чем расчесывать йорка? Вам понадобится:

1. Сликер (щетка-пуходерка) среднего размера с мягкими зубиками. Перед покупкой проведите себе несколько раз щеткой по внутренней стороне предплечья – щетка должна вызывать только приятные ощущения. И никаких пластиковых шариков на концах!!! Сликером расчесываем йорка 1-2 раза в неделю.

2. Массажная щетка для ежедневного расчесывания.

3. Расческа гребень с редкими и средними зубцами.

4. Щетка из натуральной щетины для расчесывания во время сушки феном.

С какого возраста надо стричь йоркширского терьера?

Пользоваться услугами профессионального грумера надо с 3-х месячного возраста, когда сделаны основные прививки, дней через десять. Сначала грумер выполняет гигиеническую стрижку, так как до 7-8 месяцев йорка стричь машинкой не стоит. См. статью "Стрижка йоркширского терьера..."

Как самостоятельно подстричь йорка?

Если Вы решили самостоятельно стричь своего йоркширского терьера, то специально для Вас мы начали курс видео уроков. Ценные комментарии ведущего мастера груминг салона «ZoO`key» Светланы Соколовой Вам в этом помогут.

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Как часто надо стричь йорка?

Частота стрижки зависит от двух факторов – скорости отрастания шерсти (в среднем это 1-1.5 см в месяц, но встречаются исключения) и личных амбиций владельца. Если Вы пользуетесь услугами грумера каждые 3 недели, Вам практически не придется возиться с ним самостоятельно. Ваш любимец всегда будет радовать Вас безупречным внешним видом. Есть владельцы, которые стригут своих питомцев раз в полгода. При тщательном домашнем уходе это не криминал. Главное, чтобы Вас устраивало, как выглядит собачка.

Оптимально: планировать визиты к грумеру (или грумера к Вам) раз в 1,5 – 2 месяца. Существует правило (как и у людей) – чем короче стрижка, тем чаще походы в парикмахерскую.

Нужно ли стричь йоркширского терьера на зиму?

Некоторые владельцы йоркширских терьеров думают, что более длинный шерстный покров защитит собачку зимой от холодов. Однако, это заблуждение. Шерсть у йорков не согревает, так же, как и волосы у нас на голове. Если Вы одеваете питомца зимой в комбинезоны или другую одежду, особенно на флисовой подкладке или подкладке из искусственного меха, то длинная шерсть очень быстро сваливается в колтуны, доставляя питомцу массу неприятных ощущений. Так же зимой сухой воздух в помещении оказывает влияние на состояние шерсти и кожи йорка, что в дальнейшем требует дополнительного ухода в виде восстанавливающих, увлажняющих масок для шерстного и кожного покрова. Существуют еще аргументы, которые могут помочь владельцу йорка принять решение стричь или не стричь йорка на зиму, о них подробнее в статье «Зачем надо стричь йорка ...на зиму?». Опыт показывает, что практичнее стричь йоркширского терьера на зиму.

Как часто можно купать йорка?

В советские времена существовало мнение – собаку можно мыть как можно реже, не чаще 2-х раз в год))). До сих пор некоторые владельцы верят в этот бред. ЭТО ПРАВИЛО НЕ ОТНОСИТСЯ К ДЕКОРАТИВНЫМ СОБАКАМ!!! Декоративные собачки с длинной шерстью моются так же часто, как и их владельцы!!! Допустимо «стирать» йорка 2-3 раза в неделю, при правильном выборе шампуня это не повредит Вашему питомцу, который наверняка спит с вами (или с Вашим ребенком) в одной постели.

Чем помыть йорка?

Специальным «собачьим» шампунем для ДЛИННОЙ ШЕРСТИ. Даже если Ваш питомец стрижется коротко, не стоит забывать, что йоркширский терьер относится к длинношерстным породам собак. И не забудьте купить кондиционер той же серии. Цена вопроса – 400-600 рублей за 300мл флакончик. На флаконе НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть нарисован йорк. Если там картинка с сенбернаром, это не значит, что шампунь не подходит для йорка. И наоборот: йорк на этикетке не гарантирует качества шампуня.

Снятие зубного камня у собак, снятие налета.

В основном зубной камень образуется у собак мелких пород. Следите за состоянием зубов Вашей собачки с раннего щенячьего возраста. Один раз в неделю необходимо чистить зубки обычным зубным порошком или зубной пастой, которую Вы можете приобрести в зоо магазинах. После следует отполировать зубы мягкой тканью. С какого возраста щенку йорка нужно чистить зубы? Зубы щенкам йоркширского терьера начинают чистить после смены молочных зубов на коренные.

Если всё-таки зубной камень образовался, то в этом случае показано удаление зубного камня механически или с помощью ультразвукового скалера.

Груминг салон «ZoO`key» предлагает уникальную услугу -снятие зубного камня УЛЬТРАЗВУКОВЫМ аппаратом БЕЗ НАРКОЗА с выездом мастера НА ДОМ!

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Посмотрите как выглядят зубки собачки до процедуры снятия зубного камня и после.

Сколько стоит профессиональный груминг для йоркширского терьера?

Некоторые владельцы йорков, выбирая для своего питомца мастера, довольствуются «стрижкой не дорого». Сразу хочу предостеречь: за 1000 рублей на Вашей собачке будут тренироваться стажеры. Профессиональный груминг стоит не дешево, начиная от 2000 рублей. Профессиональный мастер всегда следит за своим инструментом, а, к примеру, заточка одного ножа для машинки стоит от 400 рублей. Профессиональная косметика для груминга так же стоит не дешево. А семинары и мастер классы? Дорогие владельцы йориков! Мастера груминг салона «ZoO`key» прошли базовый курс зоопсихологии, они всегда найдут подход к Вашему питомцу. Грумеры нашего салона очень внимательно относятся к состоянию шерстного и кожного покрова собачки, поэтому зачастую раньше владельцев обнаруживают наличие заболеваний шерсти и кожи. Мастера «ZoO`key» ювелирно выполняют стрижки йорков, используя профессиональный инструмент и косметику. В обязанности наших мастеров так же входит дополнительный уход во время процедур груминга. При необходимости и по желанию владельца грумер оказывает ряд дополнительных процедур, таких как чистка параанальных желез, снятие зубного камня у йорка. Стоимость стрижки йоркширского терьера Вы найдете в разделе «НАШИ ЦЕНЫ». Мы рады предложить Вам супермодные стрижки для Ваших питомцев, которые можно посмотреть в разделе «КРЕАТИВ». В нашем салоне так же предусмотрен VIP комплекс для йоркширских терьеров, куда входит весь необходимый набор процедур.

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